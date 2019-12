Altre due scosse di terremoto sono avvenute nella zona di Benevento. La prima alle 9,52 è stata di magnitudo 3.0, la seconda alle 9,53 di magnitudo compresa tra tra 3.2 e 3.7, secondo la stima provvisoria data su Twitter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Entrambe hanno epicentro nell'area di San Leucio del Sannio dove si sono verificate le due precedenti di magnitudo 3.4 e 3.2.

Sono decine le telefonate al centralino dei Vigili del Fuoco di Benevento da parte dei cittadini che hanno avvertito le due scosse di terremoto. Al momento, comunque, non si registrano danni a cose o persone.

chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale. Torna a tremare il Sannio dopo le scosse del 25 novembre scorso. Benevento su ordinanza del sindaco Clemente Mastella , d’intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, è stata disposta pochi minuti fa l’immediataad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale.

2 scosse di #terremoto sono state registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma nella zona di #Benevento, alle ore 09:06 e 09:08 pari ad una magnitudo rispettivamente di 3.4 e 3.2.



Monitoriamo la situazione per eventuali aggiornamenti.#earthquake @Emergenza24 pic.twitter.com/vJLmQW0xQG — ROE ProtezioneCivile (@ROEProtCiv) December 16, 2019

Lunedì 16 Dicembre 2019, 09:29

