Terremoto Forlì e Cesena, nuova scossa di 4.1 fa tremare la Romagna: sisma avvertito anche a Rimini. Scuole evacuate

Terremoto nella zona tra Forlì e Cesena. Una nuova forte scossa in Romagna è stata avvertita alle 11.45 di oggi in tutto il territorio regionale. La magnitudo è compresa tra 3.8 e 4.3 con epicentro nel cesenate. In mattinata erano state registrate altre 4 scosse in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1). Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni.

Terremoto, due scosse in Romagna a Cesenatico e Gambettola: la più forte di magnitudo 3.2

Scuole evacuate

Dopo l'ultima scossa sono state evacuate le scuole a Cesena e in altre zone. Il sindaco di Cesenatico ha chiesto ai genitori di andare a prendere i bambini a scuola: "Nel frattempo il personale scolastico attenderà all’esterno fino all’arrivo del trasporto scolastico".

Nessun danno

Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio non risultano danni, dopo la scossa di terremoto che ha colpito Cesenatico. Lo fa sapere la Protezione Civile in un tweet.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 12:54

