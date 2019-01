Terremoto, la parrucchiera va in pensione e regala la sua attrezzatura a un collega di Arquata del Tronto

«Marco Baldini ha guadagnato 2,3 milioni con i Bitcoin», ma lui denuncia: «Attenti è una truffa»​

Un gesto di empatia e solidarietà tra colleghi, ma soprattutto una buona azione di dignità umana. Una, dopo 45 anni di attività, ha deciso di andare in pensione e diad undi, che neldel 24 agosto 2016 aveva perso tutto.Una storia bellissima, quella che giunge dalla provincia di, una parrucchiera di, ha deciso di andare in pensione e di donare poltrone, pareti mobili, specchi, lavelli e caschi ad un collega di, che sta cercando di far ripartire la propria attività all'interno di una struttura temporanea., piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno, a pochi chilometri di distanza dal confine con il Lazio e con l'Abruzzo, è stato completamente distrutto daldel 24 agosto e da quello del 30 ottobre 2016. I suoi abitanti stanno cercando di ripartire, cominciando soprattutto dall'economia, ed è per questo che la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Ascoli Piceno sta cercando di dare una mano.«Ho pensato che le mie attrezzature potessero servire a qualche artigiano in difficoltà per i danni causati dal terremoto» - ha spiegato Adriana, che tramite la Cna locale ha inviato l'attrezzatura al collega di Arquata - «Non ho incontrato quel collega di persona, ma al telefono l'ho sentito contento e rinfrancato. E questo mi basta». Molto soddisfatto anche Francesco Balloni, presidente della Cna Picena: «Fin dai primi momenti post sisma abbiamo lavorato per ripartire. Tutto può fare la differenza, anche la donazione più piccola. E spesso si tratta della differenza tra speranza e rassegnazione».