Terremoto, due scosse e paura a Norcia: «Si è sentito un boato»

Terremoto e paura nel Centro Italia. Due scosse, la prima di magnitudo 2.6 (alle 8.03) ma soprattutto la seconda di magnitudo 3.6 (alle 10) sono state registrate nella zona di Norcia dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i vigili del fuoco si è avvertito «distintamente» un boato così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. La squadra è quindi uscita per un sopralluogo sul territorio. Al momento alla sala operativa non sono arrivate richieste di intervento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 11:28

