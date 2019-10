Catanese, tra Catania e Taormina nella notte sulla costa est della Sicilia. Lo rileva l'istituto nazionale di geofisica, che ha localizzato l'ipocentro a una profondità di 5 km. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Panico comunque per la popolazione, svegliata dalla scossa di terremoto proprio nel cuore della notte. In molti si sono riversati in strada. Tra l'altro in questo fine settimana la costa da Messina a Siracusa è flagellata pure dal maltempo. Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, comune nelnella notte sulla costa est della. Lo rileva l'istituto nazionale di geofisica, che ha localizzato l'ipocentro a una profondità di 5 km. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Panico comunque per la popolazione, svegliata dalla scossa di terremoto proprio nel cuore della notte. In molti si sono riversati in strada. Tra l'altro in questo fine settimana la costa da Messina a Siracusa è flagellata pure dal maltempo.

Scuole chiuse anche oggi in diversi comuni siciliani per il perdurare dell'allerta meteo rossa, proclamata dalla Protezione civile regionale. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d'intesa con l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, per oggi la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri.

L'apertura della Fiera dei Morti nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è stata rinviata a domani. Tra gli altri, anche il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, d'intesa con l'assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto lo stesso provvedimento di chiusura delle scuola. Intanto, continuano senza sosta le operazioni di rimozione di fango e detriti dalle strade provinciali dell'agrigentino.

Sabato 26 Ottobre 2019, 07:43

