Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata pubblicata dall'Ingv con epicentro 4 km a sud di Capitignano ( L'Aquila ) alle 22:58, a 10 km di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione all'Aquila capoluogo, come riporta l'agenzia Ansa.

[DATI #RIVISTI ] #terremoto ML 3.5 ore 22:58 IT del 20-03-2020 a 4 km S Capitignano (AQ) Prof=10Km #INGV_24128501 https://t.co/JHpeM3qTdG

Terremoto con scossa sismica in Abruzzo oggi alle 22.58 a Capitignano , in provincia dell'Aquila (a 17 chilometri dalla città, 94 da Roma ). L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.5, a una profondità di soli 10 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo, nella regione e in molte zone del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche). Grande paura tra la popolazione.