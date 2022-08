Tenta di uccidere l’ex compagno e la sua nuova moglie: «Era gelosa»

E' accusata di porto abusivo di arma da taglio e duplice tentato omicidio la 37enne che avrebbe cercato di uccidere il suo ex compagno e la nuova moglie in un parcheggio di Catania. La donna è Ismaela Pyano Pichardo, arrestata dalla polizia, avrebbe tentato l'omicidio per gelosia.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione, sembra che la donna abbia colpito prima la nuova moglie dell'ex marito, trafiggendola con un coltello a serramanico al torace, e poi si è scagliata contro l'ex compagno, lasciando l'arma infilzata nel suo stomaco per poi darsi alla fuga.



La coppia ha fornito l'identikit e le generalità della 37enne, raccontando ai militari l'ossessione che da tempo la donna nutriva per loro. Stando a quanto finora accertato, la donna avrebbe agito dopo aver atteso per lungo tempo la coppia nel parcheggio di viale Kennedy, nei pressi di un locale della città. Pichardo ha colto i due coniugi di sorpresa per poi scagliarsi subito contro la donna sua "rivale".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 18:20

