Cinghiale attraversa la statale e provoca un incidente: auto contro furgone, morta una donna

Un tamponamento nel quale una donna ha perso la vita, causato da un cinghiale. L'animale ha attraversato la strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, ed è stato investito da un furgone, costretto a fermarsi al centro della carreggiata. E proprio finendo con la sua auto contro il furgone è morta la 48enne.

«Quello che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto ieri sera: adesso ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane», ha scritto la Cia Agricoltori Italiani Puglia in una nota dando notizia dell'incidente mortale.

Sempre ieri sera - aggiunge la Cia - a qualche chilometro di distanza, sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina, l'attraversamento di un altro cinghiale «ha mandato fuori strada un veicolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per autista e passeggeri»

«Nei mesi scorsi abbiamo commentato altri sinistri simili e solo la fortuna ha voluto che gli stessi non assumessero i contorni della tragedia», spiega Vito Rubino, direttore dell'area Due Mari Taranto-Brindisi, «vasto territorio da anni martoriato dall'emergenza cinghiali».

Per il presidente di Cia Agricoltori di Puglia e vicepresidente nazionale Cia, Gennaro Sicolo, «nell'ultimo anno il numero dei cinghiali in Puglia è triplicato: urge ottenere dal Governo opportune modifiche legislative e un quadro normativo nazionale che tenga conto delle dimensioni attuali del fenomeno cinghiali, con un numero di esemplari capace di moltiplicarsi ogni anno in modo esponenziale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA