Tamara Cantelli accoltellata sotto casa: terrore per la speaker radio. Caccia al rapinatore

Ha opposto resistenza durante una rapina sotto casa e per questo è stata accoltellata. Tamara Cantelli, nota speaker di Radio Gamma, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.

La rapina si è consumata ieri sera, intorno alle 21.30, a Savignano sul Rubicone, dove vive la speaker radiofonica. Tamara Cantelli è stata aggredita da un uomo che ha provato a portarle via la borsa e, quando ha opposto resistenza, è stata ferita con una coltellata al polso sinistro. Le urla della donna hanno allertato alcuni residenti, con il rapinatore che si è poi dileguato. Tamara Cantelli ora dovrà essere operata d'urgenza per le lesioni subita all'altezza del polso, le sue condizioni sono gravi. Una prima operazione, effettuata nella notte, è andata a buon fine: i medici hanno dichiarato la speaker fuori pericolo, ma dovranno operarla ancora ai tendini. Lo riporta il Corriere della Sera.

«Sono all'ospedale per portare alla vittima la vicinanza di tutta la nostra comunità. Quanto accaduto è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti» - ha spiegato il sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini - «Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità». Sull'accaduto indagano i carabinieri, che ora stanno cercando di identificare il rapinatore. Intanto, tutti gli ascoltatori di Radio Gamma sono sotto choc per l'accaduto e, attraverso i messaggi alla radio, hanno espresso la massima vicinanza nei confronti di Tamara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 11:49

