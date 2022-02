Rosa uccisa a 23 anni: «Era bella e riservata, un sorriso solare». Caccia al killer

Aveva solo 23 anni Rosa Alfieri, la ragazza trovata morta in casa a Grumo Nevano, Napoli: viveva in un appartamento al primo piano dell'antico edificio, insieme con la sua famiglia. Una ragazza riservata, bella e dal sorriso solare: così viene descritta da chi la conosceva. «Non meritava questa fine», è quanto ripetono come una litania le persone fuori dal palazzo.

Un pianto disperato dei familiari e degli amici ha accompagnato l'uscita del corpo senza vita di Rosa dall'abitazione del palazzotto di Via Risorgimento. Il cadavere è stato portato nell'istituto di Medicina legale dell'osopedale di Giugliano per gli accertamenti medico-legali.

Intanto proseguono le ricerche da parte delle forze dell'ordine dell'uomo - si tratta di un giovane - che si è allontanato precipitosamente dal palazzo. Secondo indiscrezioni, il giovane occupava l'alloggio dove è avvenuta la tragedia solo da poche settimane. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall'uomo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 08:19

