Superbonus, ora i lavori si pagano: stop a cessione del credito o sconto in fattura. Imprese in rivolta

Superbonus, si cambia strada, con l'addio allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta, su cui ha deciso di intervenire ieri il Consiglio dei ministri, per porre rimedio «ad una politica scellerata, usata in campagna elettorale» che «ha imposto a tutti un carico di duemila euro a testa», ha detto il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa, scrive Francesco Malfetano de Il Messaggero.

Bonus in discussione

La questione calda dei bonus edilizi è al centro del dibattito all'interno del governo, che ha deciso un cambio di rotta per «cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l’enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici» le parole del ministro leghista, incalzata dallo stesso premier Giorgia Meloni. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura ed inoltre si spegne sul nascere, l'esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo.

Si volta pagina

Secondo Giorgetti ora sono stati chiariti «i confini della responsabilità solidale da parte dei cessionari dei crediti» e questo risponde all’obiettivo di «eliminare le incertezze, dubbi e riserve che hanno fatto sì che tanti intermediari, in particolare le banche evitassero da qualche mese di assorbire e quindi di scontare questi crediti».

Quindi con la formula rivista del superbonus da parte del Governo Meloni, «abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali e alle Regioni di procedere a questi sconti perché avrebbero impatto diretto sul debito pubblico», precisando che da domani «rimarranno tutte le forme di bonus però solo nella forma di detrazione di imposta».

