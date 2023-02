Eurovita, polizze a rischio: oltre 350mila clienti in ansia, riscatti congelati. Cosa sta succedendo

di Redazione web

Il prossimo 31 marzo è in scadenza la gestione provvisoria di Eurovita, la compagnia italiana assicurativa che appartiene al fondo inglese Cinven, commissariata per tre mesi con il congelamento, dal 6 febbraio, del riscatto delle polizze da parte di circa 353 mila clienti. Il nuovo provvedimento deciso dall’Ivass nei confronti della compagnia Eurovita, accende un faro sulla società, già sotto indagine da parte dell’Autorità di vigilanza per una richiesta di ricapitalizzazione di 200 milioni, scrive il Corriere della Sera, sezione economia.

Lo stop al riscatto delle polizze è stato deciso dopo il boom di richieste da parte dei clienti della compagnia, che avrebbe potuto provocare un indebolimento a livello patrimoniale ed avrebbe potuto mettere in seria difficoltà Eurovita, nei confronti di eventuali investitori pronti a ricapitalizzarla.

Risanamento e rimborsi

Arrivata la data fatidica del 31 marzo, finisce la gestione provvisoria e la compagnia se ha trovato gli investitori potrà rimettersi in carreggiata, altrimenti avrebbe inizio la gestione straordinaria, che il Ministero può disporre per un anno e prolungarla per un altro ancora.

Se invece Eurovita finisse in liquidazione, un'eventualità decisa dal Ministero su proposta dell’Ivass, i sottoscrittori di polizze saranno iscritti a quest’ultimo per il soddisfacimento degli asset ed in questo caso l'iter di rimborso segue il codice delle assicurazioni private.

Preoccupazione generale

La gestione commissariale di Eurovita «auspica, con la collaborazione di tutte le parti interessate, di riuscire in questo periodo a definire una soluzione che permetta alla compagnia di rafforzarsi patrimonialmente a tutela di assicurati, partner distributivi e dipendenti» aveva sottolineato in una nota giorni fa il Alessandro Santoliquido, che guida la società in attesa che si facciano avanti fondi o investitori per il salvataggio. Le preoccupazioni ci sono tutte, sia per i risparmiatori che per le banche, ed a rischio potrebbero essere un totale di 413 mila polizze.

