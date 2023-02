Berlusconi assolto, l'amarezza di Emilio Fede: «Felice per Silvio, ma perché io ho perso tutto?»

di Redazione web

Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby Ter ed Emilio Fede, il giornalista, per anni anchorman del Tg di Rete4 di Mediaset si dice felice per l'esito del giudizio, ma anche cosciente del fatto di essere il solo ad aver perso tutto. Fede, oggi 91 anni, nella sua carriera anche direttore del Tg1, nel 2019 è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione, anche se non ha mai scontato la pena in carcere.

Felice per lui

In un’intervista a La Stampa, rilasciata subito dopo l'assoluzione dell'ex presidente del Consiglio ha detto: «Sono molto contento della sua assoluzione. Mi chiedo invece perché io sono stato calpestato fino alla fine. Soprattutto sono contento per tutti quelli che sono contenti. La sua famiglia, i suoi amici».

Licenziato senza motivazione

Rimpianti e perplessità da parte di Emilio Fede, per anni uomo fedelissimo del Cavaliere, poi messo ai margini, ce ne sono ed a quanto pare anche senza soluzione. «Mi chiedo: io ho perso tutto, licenziato, sbattuto fuori dall’ufficio in tre minuti. Perché? A chi dovevo fare spazio? A chi davo fastidio?».

A fine marzo del 2012, infatti, Fede fu licenziato dal gruppo televisivo fondato da Silvio Berlusconi, dopo trent’anni al servizio della sua tv. «Vado allo stadio con il Cavaliere, torno e trovo il mio ufficio chiuso. Un avvocato e un altro figuro che mi dicono: lei ha chiuso, licenziato. Dopo tutto quello che avevo fatto!», racconta così come ha scoperto di essere stato messo alla porta.

Amicizia distante

Oggi a distanza di anni dal licenziamento, non c'è più un grande rapporto tra Emilio Fede e Silvio Berlusconi. «L’ultima volta è stata la vigilia di due Natali fa. Ero stato in ospedale dopo una caduta e mi aveva chiamato: “Ciao Emilio? Ma cosa fai? Dai, vieni qua”. Ma io non potevo, ero in carrozzella. Poi non ci siamo più sentiti». Ma per il giornalista resta il desiderio di conoscere la verità, di sapere perché fu mandato via, senza spiegazioni: «Ti prego, ora che hai ottenuto una meritata sentenza, per favore, dimmi, perché sono stato licenziato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 12:13

