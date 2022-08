Stupro Piacenza, l’avvocato del 27enne arrestato: «È spaventato e provato in carcere»

«L'ho trovato molto spaventato e provato, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati». Sono le parole di Nadia Fiorani, avvocato di Sekou Souware, il 27enne originario della Guinea arrestato con l'accusa di aver violentato in strada a Piacenza, una 55enne ucraina, domenica mattina. Una notizia che ha avuto un eco incredibile anche sulla politica nazionale.

«Ho parlato con il mio assistito - spiega il legale -, gli ho riferito la versione dei fatti resa dalla vittima e dai testimoni, quindi abbiamo ripercorso gli avvenimenti di quella mattina, ho invitato il mio assistito a riflettere e gli ho detto che ci rivedremo tra qualche giorno. Sto valutando l'opportunità di andare in carcere con un interprete di lingua francese per essere certa che lui, oltre le accuse che ha compreso, ne capisca anche la gravità e quanti anni rischia di carcere».

A poche ore dalla pubblicazione degli articoli che comunicavano il contenuto dell'interrogatorio di Souware, che davanti al Gip si è detto innocente, sui social sono impazzati gli insulti e le minacce contro l'avvocato. Ma, al contempo, altri hanno chiesto scusa, come lo stesso avvocato Fiorani ha detto: «Via Messanger mi hanno contattato delle persone che mi avevano minacciato e offeso e mi hanno chiesto scusa».

La vittima

In panne, invece, la vittima che ha dichiarato: «Sono disperata, sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini». La donna vive e lavora in Italia da molti anni. Sulla diffusione delle immagini ha aperto un'istruttoria anche il Garante della privacy.

