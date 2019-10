Studente morto a scuola: il "ragazzo col turbante" che amava giocare a calcio. Genitori sconvolti: «Vogliamo giustizia»

Una vera tragedia, avvenuta all'Istituto Tecnologico Barsanti di Castelfranco, nel trevigiano: un ragazzo di 14 anni,, dalla famiglia di chiare origini indiane, è morto stroncato da un malore durante l'ora di educazione fisica a scuola. Si è accasciato durante la corsetta di riscaldamento, sotto gli occhi dei compagni: era da tempo in cura per patologie collegate a una forma di epilessia, e nell'ultimo anno era stato fermo ma non vedeva l'ora di tornare a giocare a calcio, la sua grande passione.Come scrive il quotidiano Il Gazzettino Rathor era uno degli studenti migliori della scuola: il ragazzo col turbante, era chiamato, per quel suo inconfondibile copricapo Sikh. Era nato e cresciuto a Riese Pio X, dove abitava insieme ai genitori e al fratello maggiore: aveva appena riavuto il certificato di idoneità a svolgere attività sportiva, ma il suo cuore lo ha tradito quando ancora non aveva nemmeno iniziato a correre. Stando a quanto emerso, scrive Il Gazzettino, anche alle scuole medie era stato vittima di un malore, e anche sul campo da calcio: durante un allenamento, perse i sensi. Avvisaglie che non furono prese alla leggera, ma che sono state poi superate dalla visita medico sportiva effettuata pochi giorni fa.Il papà, Jasbir, abbracciato alla moglie, ieri era sconvolto: anche la mamma del 14enne ha avuto un malore per lo choc ed è stata trattenuta in pronto soccorso dopo l'accaduto. «Voglio sia fatta chiarezza e giustizia, ho perso mio figlio» le parole del papà, scrive Il Gazzettino. «Mio figlio stava bene, gli esami sportivi avevano dato esito positivo e avrebbe presto giocato la sua prima partita. Non so cosa sia potuto succedere: qualcuno deve darmi una spiegazione». Anche lo zio non riesce a crederci: «Solo pochi giorni fa, il 19 settembre, abbiamo festeggiato tutti assieme il suo compleanno. Era felicissimo».