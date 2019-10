Studente di 14 anni si sente male e muore durante la lezione di educazione fisica

Era già stato assistito dalle strutture sanitarie locali, per patologie collegate ad una forma di epilessia, il ragazzino morto oggi a scuola durante una lezione di educazione fisica, nel trevigiano. Lo studente, di una famiglia straniera, sarebbe deceduto sul posto ma è stato ugualmente deciso il suo trasporto all'ospedale, al fine di evitare una permanenza verosimilmente prolungata sul posto, in attesa del magistrato e del nulla osta alla rimozione del corpo, e di attenuare il più possibile l'impatto emotivo sui suoi compagni che frequentano l'istituto. Il pubblico ministero di turno si è recato comunque nella sede ospedaliera, riservandosi di disporre l'autopsia.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 13:37

durante lanei campi sportivi di un istituto diintorno alle 12.20 di oggi, 21 ottobre: unodi soliha accusato un malore ed èIl ragazzino, studente del primo anno dell', in via dei Carpan, si sarebbe sentito male durante la fase di riscaldamento: improvvisamente ha accusato il malore e si è accasciato. Il giovanissimo è stato subito soccorso dai presenti e dal 118 arrivato tempestivamente sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.