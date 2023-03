Striscia e il caso del bar (nell'Agenzia delle Entrate) che non fa scontrini dal 2018. Il titolare a Jimmy Ghione: «Ti ammazzo»

Il paradosso di Zenone non è nulla al confronto del paradosso delle Agenzie delle Entrate, anzi nel bar presente all'interno della sua sede. «Striscia la Notizia» torna a occuparsi del bar che si trova a e Eur 6 Torrino, a Roma. L'attività di ristoro che pur trovandosi all'interno dell'ente che si occupa di tasse, «non fa scontrini ai clienti dal 2018». L'inviato Jimmy Ghione si è recato nel locale per vedere se qualcosa fosse cambiato e questa volta è andata pure peggio: scontrini zero, o quasi, e in compenso botte, spintoni e minacce.

Niente scontrini dal 2018

Non solo cartelle esattoriali ma anche «cartelle in faccia». «Prendo il coltello e vi ammazzo» ha urlato il barista contro l'inviato e la troupe di «Striscia la Notizia» dopo averli scaraventati a terra e presi a botte. Tensione e accuse. La scena, ripresa con il cellulare anche da una persona, ha visto poi l'intervento di due agenti di Polizia in borghese presenti nelle vicinanze e avvicinati dallo stesso Jimmy Ghione.

“Prendo un coltello e l’ammazzo” è la frase rivolta a @JimmyGhione e al suo cameraman, dal barista che non emette lo scontrino fiscale al bar dell’Agenzia delle Entrate. Al link il video dell’aggressione: https://t.co/jD52UDt20V#striscialanotizia #JimmyGhione #Roma pic.twitter.com/3Qjyu7OXFy — Striscia la notizia (@Striscia) March 21, 2023

