Staffelli incontra la borseggiatrice che aveva pizzicato il giorno prima: «Rubare è il mio lavoro, alla polizia non interessa»

di Redazione web

Valerio Staffelli nuovamente in azione contro le borseggiatrici di Milano. L'inviato di Striscia la Notizia, durante la realizzazione di un servizio in centro, si è imbattuto in una giovane donna di etnia rom che aveva personalmente sorpreso a rubare appena 24 ore prima. Il dialogo tra i due è surreale, con la ladra che sostiene che rubare sia il suo lavoro.

Milano, borseggiatrici rom sulla metro. La consigliera comunale: «Filmarle è violenza», si scatena una bufera

La metro ostaggio delle baby nomadi: così scippano i passeggeri

Il dialogo surreale con la borseggiatrice

«Ma come, il giorno dopo senza problemi si torna subito a rubare?». La riposta della borseggiatrice è prontissima: «Che cosa vuoi da me? Io faccio il mio lavoro». «Il tuo lavoro è rubare?», chiede Staffelli. «Io sì», risponde lei ben convinta. «Che ti importa se io rubo?», continua la giovane ladra. «A me interessa, perché non è corretto che tu vada rubare alla gente. Interessa anche alla polizia anche ai carabinieri», replica l'inviato. Ma la risposta anche stavolta è spiazzante: «No, non interessa, non gli interessa niente alla polizia». Il reato di furto e borseggio, di fatto, non è più perseguibile tramite denuncia d'ufficio, ma è necessario che le vittime sporgano querela, evenienza che capita di rado.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA