Tornare a stringersi la mano dopo la pandemia? Per gli epidemiologi bisognerà aspettare almeno un anno

La pandemia di coronavirus ha cambiato nettamente le nostre abitudini, tra lockdown, mascherine e l'impossibilità di abbracciarsi o anche di stringersi la mano. E secondo gli esperti americani, prima di un anno la situazione non cambierà: sono i risultati di un sondaggio del New York Times, secondo cui molti epidemiologi già non hanno paura di andare dal medico o di tagliarsi i capelli, molti aspetteranno un anno prima di andare ad un concerto o ad un funerale e c'è anche chi si ripromette di non stringere più la mano ad un amico mentre molti aspetteranno almeno un anno.



Il sondaggio del quotidiano newyorkese ha chiesto a 511 esperti quando pensano di tornare a compiere 20 azioni 'normali' della vita quotidiana. Sono molto poche secondo il sondaggio, condotto tra i membri della Society for Epidemiologic Research, le cose che la maggior parte degli intervistati tornerà a fare normalmente in questi giorni, solo «ritirare la posta», cosa che farà il 64% del campione, vedere un dottore (60%) e andare in vacanza (54%). Più di metà aspetterà da tre mesi a un anno prima di far tornare i bambini a scuola, lavorare in un ufficio condiviso o mangiare al ristorante.



Altre azioni invece destano più preoccupazione negli epidemiologi, tanto che le percentuali maggiori di quelli interpellati aspetterà oltre un anno. Il 64% ad esempio farà passare 12 mesi prima di andare a un concerto o a una partita, il 42% farà altrettanto con matrimoni e funerali e sempre il 42% non darà la mano o abbraccerà un amico, con un 6% che ha dichiarato che non lo farà mai più. «Ho sempre odiato - afferma ad esempio Carl Phillips, uno dei partecipanti - questi inutili scambi di patogeni». Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 15:58

