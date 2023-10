Savona, strangola la moglie di 31 anni e la riduce in fin di vita: la lite per motivi di gelosia

di Redazione web

Ha smesso di stringerle le mani attorno al collo solo quando si è accorto che non respirava più. Solo in quel momento si è fermato, solo allora ha chiamato i soccorsi. E questa volta la donna ce l'ha fatta a sopravvivere. Ma sarebbe bastato solo qualche secondo in più per dover scrivere ancora un nome nell'interminabile lista dei femminicidi.

La lite choc in casa a Savona

Tutto è iniziato la notte scorsa, nella casa della coppia in centro a Savona: i due hanno prima bisticciano, poi la lite è sfociata in una violenta discussione. La moglie, 31 anni, si è chiusa in camera da letto e il marito, 42 anni, si è reso conto che la moglie stava parlando al telefono. La gelosia deve aver amplificato la rabbia all'infinito. Così l'uomo è entrato in camera, ha aggredito sua moglie e le ha messo le mani attorno al collo. E ha cominciato a stringere, a stringere forte finché non si è reso conto che la donna non respirava più. È stato in quel momento che ha lasciato la presa e ha chiamato un'ambulanza. Il personale medico sanitario subito inviato dal 118 ha tentato di rianimare la donna. Ed è ancora impegnato nelle manovre di rianimazione quando sono arrivati i carabinieri.

I militari hanno capito immediatamente cosa poteva essere successo in quell'appartamento, anche perché hanno trovato il marito della donna molto scosso e in preda alla disperazione. Una volta appreso dai medici che la donna è rimasta vittima di uno strangolamento, hanno deciso di chiamare subito il magistrato di turno, il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro che ha assunto la direzione delle indagini.

La donna è gravissima

I medici ne hanno disposto l'immediato trasferimento all'ospedale savonese San Paolo dove ora si trova ricoverata in condizioni critiche. La prognosi è ovviamente riservata. I carabinieri, sentito il magistrato, hanno arrestato il marito e l'hanno trasferito negli uffici della Procura di Savona dove è stato sentito alla presenza del magistrato. Una volta rese le sue dichiarazioni, l'uomo è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

