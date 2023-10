La salma di Julie Tronet, la studentessa trovata morta suicida a Lecce, ha lasciato l’Italia per tornare a casa, in Francia. Lì dove l’attendono i famigliari e tutti coloro che le volevano bene per il funerale. È stata attivata una raccolta fondi per sostenere i parenti anche nella vicenda giudiziaria: sulla pagina dedicata sono numerosissimi i messaggi di cordoglio.