Strage del bus, primi risarcimenti alle vittime: acconto di 300mila euro alla coppia di tedeschi che perse la figlia neonata

di Redazione web

In arrivo i primi risarcimenti per la strage del bus di Mestre, nella quale persero la vita 21 persone, compreso l'autista. Tra i primi a essere contattati dall'assicurazione con la lettera di offerta ci sono la coppia di giovani tedeschi, Nico Pierre Volkmann e Maike Annabelle Frommherz, che in quella strage persero la figlioletta Charlotte, di appena 17 mesi. Allianz avrebbe offerto un acconto tra i 200 e i 300mila euro. Per i legali il risarcimento dovrà essere di alcuni milioni, riporta Il Gazzettino.

Strage di Mestre, gli esami sul cuore dell'autista: ecco perché il bus è finito giù dal cavalcavia

Risarcimenti per le vittime di Mestre

Allianz è compagnia assicuratrice della società La Linea, proprietaria del bus precipitato, il 3 ottobre scorso, dal viadotto. La compagnia, contestualmente alla lettera di offerta dell’acconto, ha scritto anche al Comune a cui chiede il rimborso delle stessa somme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA