Strage di Mestre, gli esami sul cuore dell'autista: ecco perché il bus è finito giù dal cavalcavia

Strage del bus di Mestre caduto dal cavalcavia. Potrebbe cadere l'ipotesi di un malore dell'autista tra le cause dell'incidente del pullman precipitato dal cavalcavia il 3 ottobre scorso causando la morte di 21 persone. Per Alberto Rizzotto, 40 anni, che era alla guida del mezzo, gli esami più approfonditi avrebbero infatti escluso problemi al cuore tali da fargli perdere il controllo del mezzo prima del tragico incidente. Ecco allora quali sono le ipotesi che si fanno maggiormente largo per spiegare la strage del bus navetta che collegava Venezia con un camping di Marghera, precipitato dal cavalcavia a Mestre.