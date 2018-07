, è stata trovata senza vita questa mattina a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo turistico della città ligure. Il suo cadavere si trovava a bordo dell'imbarcazione sulla quale lavorava come membro dell'equipaggio: la barca è un natante, battente bandiera maltese, ormeggiato a Calata Anselmi.L'allarme è scattato in mattinata, a chiamare i soccorsi uno dei colleghi dell'equipaggio. Sul posto è arrivato il 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Da chiarire le cause e la dinamica della morte: secondo le prime ricostruzioni sul corpo della 32enne non sarebbero stati trovati segni di violenza.Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto in seguito ad una caduta accidentale: uno dei colleghi della vittima avrebbe riferito che la sera prima la ragazza aveva bevuto molto. Il corpo verrà sottoposto ad autopsia per chiarire le esatte cause della morte. Le indagini sono affidate alla Guardia Costiera e ai carabinieri che stanno ascoltando in queste ore i colleghi dell'equipaggio. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza poste all'interno del porto.