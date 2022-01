Stefano Puzzer positivo al Covid: «Mi sto curando con le terapie domiciliari»

Il leader della protesta dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, è positivo al Covid. L'uomo balzato agli onori delle cronache per le proteste al Varco 4 del Porto di Trieste dell'ottobre scorso, e poi più in generale per le proteste contro il Green pass, ha detto di essersi contagiato in un video diffuso ieri, in cui afferma di essere a casa da qualche giorno.

«Mia moglie ha fatto il tampone ed è risultata positiva, allora ho fatto il tampone anche io e sono risultato anche io positivo», racconta nei pochi minuti del consueto filmato. Puzzer precisa di «non essere felice» perché, una volta guarito, otterrà naturalmente il Green pass avendo sviluppato gli anticorpi, perché lui il Green pass ce l'ha «dal 15 ottobre».

Inoltre, è dispiaciuto perché deve restare in quarantena «per dieci giorni, in casa», mentre andrebbe in giro per partecipare alle manifestazioni organizzate dai no Green pass. «Sto prendendo le medicine del caso, le terapie domiciliari: dal Fluimucil al Brufen al Macladin, le vitamine C, D, lo sciroppo Bisolvon, abbiamo tutto». «Mi spiace tanto ma la gente come noi non molla mai», conclude il filmato.

