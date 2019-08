Stefano Garzilli, scomparso domenica durante un'escursione: trovato in un fossato. «In corso le operazioni di recupero»

Stefano, 24 anni, scomparso da domenica sera dopo un'escursione vicino Roma: ricerche in corso​

Martedì 13 Agosto 2019, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo oltre 36 ore di ricerche, la buona notizia:, il 24enne romanodomenica scorsa durante un'nei pressi di, è stato. Il ragazzo è stato avvistato in un fossato dove era accidentalmente precipitato ed ora si sta cercando di tirarlo su con l'utilizzo di un verricello.I soccorritori sono riusciti a individuare Stefano in, sempre nel territorio del Comune di, non lontano da quello di Licenza. Il ragazzo, stando a quanto riferito dalle autorità locali e dai soccorritori, è ferito solo lievemente, dice di stare bene ed è cosciente, ma non è in grado di risalire il burrone in cui è caduto. Sono già partite le operazioni di recupero, mentre i soccorritori hanno cercato di aiutare il ragazzo, provato e disidratato dopo oltre 40 ore passate in mezzo ai boschi.La zona in cui è stato avvistato, la località Ronci, presenta dei tratti decisamente impervi e molto pericolosi per gli escursionisti meno esperti. Il ragazzo, con tutta probabilità, ha perso l'orientamento ed è scivolato, precipitando nel fossato dove nel primo pomeriggio di oggi è stato avvistato dai soccorritori, che hanno avviato immediatamente le operazioni di recupero. La notizia ha fatto tirare su un sospiro di sollievo a tutti i conoscenti di Stefano, ma anche ai cittadini di. Anche il sindaco del piccolo comune,, ha espresso la sua soddisfazione per l'esito delle ricerche.