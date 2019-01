Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non riesce ancora a spiegarselo. Sua moglie,, qualche giorno fa è stata uccisa e bruciata: per l’omicidio ha confessato, ex amante di Stefano. E quest’ultimo oggi ai microfoni di Mattino Cinque ha parlato di un delitto così efferato che è quasi difficile da credere: «È inverosimile, una cosa inconcepibile. Non riusciamo ancora a farcene una ragione», ha detto.«Non riusciamo a capire come mai lei abbia accettato questo passaggio da uno sconosciuto», ha aggiunto, parlando anche della loro situazione sentimentale (si erano separati per qualche tempo, per poi tornare insieme): «Siamo sempre stati felici, c’è stato un periodo un po’ così come penso che possa avvenire in tute le coppie. Però ultimamente le cose andavano benissimo. Tutti quelli che la conoscono vedevano in lei una persona felice».«Chiediamo giustizia e basta - conclude Stefano - ha distrutto la mia famiglia ma anche altre famiglie: penso ai genitori, alla sorella, alla gente che la conosceva». E alla loro bambina, che ha solo 7 anni. «Quando ha capito che la mamma non sarebbe mai tornata, si è messa una sua foto nel pigiamino ed è andata a letto con questa foto perché diceva che la mamma le mancava». Da brividi pensare, alla luce di questa immagine, al tranello architettato da Chiara con un complice per attirare Stefania nella sua trappola e poi ucciderla.