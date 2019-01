Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nel bresciano dopo essere stata attirata con l'inganno nel garage dove ha trovato la morte. La sorella Loretta aveva contattatoper segnalarne la scomparsa, ma le agenzie di stampa già rendevano noto il ritrovamento di un corpo di donna carbonizzato nelle campagne circostanti. Il cadavere apparteneva a Stefania, giovane mamma 42enne che è stata uccisa a colpi di martello dall'ex amante di suo marito.Ai microfoni della trasmissione diuna donna che lavora come badante vicino al garage ha raccontato di aver sentito un urlo straziante e di aver scoperto l'accaduto il giorno dopo.la donna che ha confessato l'omicidio, aveva organizzato l'incontro con un complice inconsapevole, ma attraverso il suo avvocato nega la premeditazione. E proprio l'imprenditore di Seriate coinvolto ha denunciato tutto ai carabinieri portando alla risoluzione del caso. «L'ho portata io nel garage, ma pensavo fosse un gioco», ha spiegato l'uomo. «Nessuna premeditazione. La mia assistita - dichiara il legale - aveva tentato un tentativo di confronto e non pensava al tragico epilogo. Voleva un chiarimento in un paese in cui le sembrava ingiusto incontrarsi e voltare la testa. Poi è successo un litigio che è degenerato. Posso solo dire che la signora Alessandri ha escluso di aver dato fuoco al corpo».A contraddire la donna anche un messaggio vocale successivo in cui ringrazia l'imprenditore, lo rassicura sull'esito felice della sorpresa a Stefania e lo invita a sbarazzarsi del biglietto che credeva scritto dal marito. «Tutto è andato bene e ti ringrazio. Butta via il biglietto e la rosa dalla pure a una delle tue belle». La Alessandri ha anche tentato di depistare le indagini inviando al marito della vittima nonché suo ex amante le chiavi di Stefania e un messaggio con su scritto «Non torno più, non cercarmi. Mi farò sentire io, sono con il mio amore». Gli inquirenti, intanto, stanno cercando la borsa di Stefania perché Chiara ha detto che il corpo sarebbe stato bruciato da qualcuno che l'avrebbe anche rapinata portandole via la borsa.