poteva morire una settimana prima, se, la donna che ha confessato di averla uccisa, fosse riuscita come era nelle sue intenzioni a realizzare prima il suo piano. Tra Chiara e Angelo infatti, l’uomo che l’ha inconsapevolmente aiutata a realizzare il suo piano, c’erano stati alcuni messaggi vocali e in questi la donna aveva detto di volere essere nel furgone di lui quando l’avrebbe prelevata per portarla a casa sua.Inoltre, ha riferito l’inviato diEnrico Fedocci, la donna avrebbe anche suggerito, a cose fatte ad Angelo di stracciare il biglietto con scritto ‘Ti amo’ che aveva consegnato alla vittima e disfarsi della rosa. «Il marito è stato contento, per quanto riguarda la rosa e il biglietto, butta via il biglietto e la rosa dalla pure a una delle tue belle», si legge nel messaggio inviato il 17 gennaio.(La vittima, Stefania Crotti)Gli altri messaggi invece risalgono al 4: Chiara dice ad Angelo di voler organizzare questa sorpresa già da una settimana ma lui non poteva. «Vorrei fare questa sorpresa a un’amica, o meglio è l’ex marito che ora vuole farle questa sorpresa, visto che ora dopo un periodo di distacco è tornata a essere la sua compagna. Lo avremmo già fatto la settimana scorsa se tu avessi potuto, ma tu non potevi», le sue parole.(Chiara Alessandri, la donna fermata per l'omicidio)«Ho un bel ricordo di ciò che c’è stato tra di noi e mi fido solo di te - continuava Chiara nel rivolgersi ad Angelo - per questo voglio che questa cosa la faccia tu. Mi rivolgo a te perché sei bello, ispiri fiducia e hai un furgone: il furgone è fondamentale e ti spiego perché, la sorpresa sarà organizzata a casa mia. Ma lei non deve sapere che sarà portata a casa mia altrimenti non verrebbe». Poi il piano diabolico, l'omicidio di Stefania, e la tragica confessione.