Minacce, stalking e pedinamenti ai genitori affidatari della figlia, il papà della bimba finisce col braccialetto elettronico

di Nikita Moro

Un caso di stalking sui genitori affidatari che hanno preso in carica una bambina. La scelta non è stata né condivisa né accettata dal papà della minore, così come dal nonno. Entrambi, infatti, sono stati denunciati e finiscono a giudizio per l'accusa di stalking e diffamazione.

Non solo pedinamenti, ma anche insulti e minacce alla coppia che di Ravenna che si sta occupando della piccola. Alla luce dell’udienza che si è tenuta venerdì scorso il giudice ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico d’urgenza.

L'accusa

Il dispositivo elettronico è stato applicato al papà della bambina e ai genitori affidatari, che non potrà avvicinarsi a loro senza causare l'allarme dell'apparecchio, collegato al numero d'urgenza delle autorità competenti. Il braccialetto, infatti, è stato applicato dagli uomini della Squadra mobile: qualora l'imputato dovesse violare il limite di avvicinamento (500 metri), le forze dell'ordine giungerebbero sul posto.

Le molestie

Le molestie risalgono al 2021, quando il padre (naturale) e il nonno della bambina, non accettando l'affidamento, hanno cominciato a insultare e minacciare la coppia per telefono, inseguendoli, ma anche sul posto di lavoro.

Poi, le accuse di adulterio rivolte alla donna e quelle di abusi sessuali conferite a un amico intimo della coppia affidataria. Non sono mancate le minacce di morte come «Fare saltare in aria il luogo di lavoro» dell'uomo, compresi colleghi e dipendenti.

Le querele

Le intimidazioni di padre e nonno non erano rivolte solo ai genitori affidatari. ma anche a padre e nonno. Spesso si presentavano nella località frequentata dalla coppia durante il tempo libero per insultarli, minacciarli e inveire contro di loro. Ma non solo, le illazioni anche nei confronti dei loro amici che in più occasioni hanno sporto denuncia e richiesto un intervento delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA