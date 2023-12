Braccialetto elettronico d'urgenza applicato a Monza: è la prima volta con il nuovo ddl

In Italia, un trentenne residente in provincia di Monza è stato sottoposto al braccialetto elettronico «d'urgenza» come misura di prevenzione, in base al nuovo Decreto Legislativo contro la violenza sulle donne, in vigore dal 9 dicembre. Il caso, il soggetto era stato precedentemente condannato per stalking, è il primo in cui viene applicata questa nuova normativa.

La proposta

La proposta del questore di Monza, Salvatore Barilaro, è stata approvata dal presidente della sezione autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto. Secondo il nuovo decreto, il braccialetto elettronico può essere applicato in presenza di «reati spia o minacce», e in caso di manomissione, l'uomo può essere arrestato anche fuori flagranza di reato.

Cos'è il braccialetto elettronico

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:07

