Minaccia l'ex compagna, i carabinieri lo fermano: lui si sente male e muore a 42 anni

È stato fermato e immobilizzato dai carabinieri perché minacciava l'ex compagna. L'uomo si è sentito male, accusando un malore, ed è morto a 42 anni. È successo a Spadafora (Me). La donna aveva segnalato la presenza nei pressi della propria casa dell'ex compagno che la minacciava in evidente stato di agitazione psico-fisica.



Quando i militari sono intervenuti e l'hanno fermato, l'uomo ha avuto il malore ed è morto. La salma è stata trasferita, in attesa dell'esame autoptico, all'obitorio del Policlinico messinese. Indagini sono state avviate dalla Procura di Messina.

Domenica 27 Ottobre 2019, 19:51

