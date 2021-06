Sonia muore di tumore e lascia sull'epigrafe l'iban per far studiare la figlia

L'iban sull'epigrafe di Sonia Campagnolo, morta in provincia di Padova, per far studiare la figlia. Il desiderio di vedere la figlia unica laureata in giurisprudenza interrotto dal male che dopo un anno e mezzo ha avuto il sopravvento. Per renderlo possibile, come ultima volontà, ha chiesto di sostenerla nel percorso universitario. “Il tuo fiore sia un’offerta a sostegno di Lisa”, si legge nell’epigrafe che annuncia la scomparsa a 47 anni, di Sonia Campagnolo. E qui è stato inserito l’Iban (IT96E0103062470000001807112, causale “in memoria di Sonia”).

Le donazioni che verranno ricevute serviranno a finanziare l'Università della ragazza: la laurea in Giurisprudenza, infatti, è il suo sogno, così come quello della mamma. Come riporta l'edizione di Padova de il Gazzettino, tramite l'epigrafe Sonia Campagnolo ha chiesto un aiuto per la sua ragazza: "Il tuo fiore sia un'offerta a sostegno di Lisa", si legge. Ed eccolo l'Iban, che ha come causale "in memoria di Sonia": IT96E0103062470000001807112. Un ultimo gesto per l'amata figlia che un giorno potrà così laurearsi all'università.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 16:49

