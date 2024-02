Simone muore mentre è in vacanza all'estero con gli amici, ucciso da una polmonite fulminante: aveva 34 anni

di Redazione web

Prima il malore, poi la polmonite fulminante che non gli ha lasciato scampo. Simone Lo Turco, 34enne di Giardini Naxos, è morto mentre era in vacanza con gli amici e un cugino nello Sri Lanka. Un viaggio di divertimento, che si è trasformato in tragedia.

Cosa è successo

Il giovane avrebbe accusato un malore davanti agli amici, che hanno subito chiamato i soccorsi. Nonostante l'intervento dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il Comune di Giardini Naxos ha proclamato il lutto cittadino. »Appresa la tragica notizia della morte improvvisa del nostro giovane concittadino Simone Lo Turco, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino – si legge in una nota del Comune naxiota -.

Scrive l'amico Francesco: «Non ti dimenticheremo mai, uomo dalle mille risorse. La tua voglia di fare, i tuoi sogni, i tuoi progetti, erano una carica di energia e gioia per tutti coloro che ti conoscevano. Resterai sempre nei nostri cuori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 11:01

