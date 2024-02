Silvia Felici muore all'improvviso a 49 anni: faceva l'insegnante di religione. Il dolore della famiglia e degli studenti

di Redazione web

Silvia Felici aveva 49 anni e faceva l'insegnante di religione. La notizia della sua scomparsa prematura ha lasciato senza parole la comunità di Maser, in provincia di Treviso, dove Silvia viveva, ma non solo. Da giovane aveva perso il papà insegnante morto anche lui prematuramente a 52 anni. Una vita, quella di Silvia, - come riporta il Gazzettino - sempre dedicata alla scuola: prima con le ripetizioni private, poi insegnando in molte scuole superiori del Trevigiano, dove era diventata un punto di riferimento per molti giovani.

Lascia il compagno Maurizio, la mamma e due sorelle

La sua prematura scomparsa è un lutto doloroso per tutti coloro che l'hanno conosciuta a scuola, dai colleghi agli alunni. Silvia, che aveva perso il papà pure lui prof in età giovanile, lascia il compagno Maurizio, la mamma Caterina, le sorelle Francesca e Serena, i cognati Moris e Mauro e i nipoti. Era stata la professoressa di tantissimi alunni della Marca, sia nei licei Giorgione e Veronese (a Castelfranco Veneto e Montebelluna) che all'istituto agrario "Domenico Sartor". Si stava laureando in Scienze della religione.

