Siena, 16enne muore schiacciata da un'auto. Alla guida l'amica che ha ingranato la retromarcia per errore

Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi nel Senese: alla guida della vettura c'era un'amica della giovane vittima, da quanto appreso non ancora diciottenne. Sulla esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Tutto è avvenuto nel piazzale privato di alcune abitazioni: la sedicenne sarebbe stata investita dall'auto in manovra. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Le Scotte di Siena. La giovane è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico ed è stata ricoverata in rianimazione dove è morta oggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 19:25

