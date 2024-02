Sicurezza stradale, la gaffe nello spot del ministero dei Trasporti: i protagonisti del video non indossano le cinture

di Redazione web

Clamoroso autogoal del ministero dei Trasporti. Nello spot per la sicurezza stradale le ragazze non portano la cintura di sicurezza - ad eccezione della conducente. La regia, gli addetti al montaggio e chi l'ha approvato: possibile che nessuno se ne sia accorto? Lo spot è uscito ieri sui canali Youtube del Ministero ed ha un obiettivo importante da centrare: sensibilizzare le nuove generazioni sull’uso dei cellulari in auto.



Nei trenta secondi di video si vede la ragazza al volante che si distrae guardando il telefonino dell’amica: l’auto si schianta. Poi l'altro epilogo con la ragazza che decide di non cadere in tentazione e la serata procede in tutta serenità. Alla fine del video compare anche Elisabetta Gregoraci, in veste di testimonial, per sottolineare quanto sia importante fare attenzione sempre quando ci muoviamo in auto, di notte soprattutto.





Cosa prevede la legge

Sui social gli utenti notano che nessuna delle ragazze a bordo dell’auto, né davanti né dietro, hanno le cinture di sicurezza - tranne la conducente. Obbligatorie secondo l’articolo 172 del codice della strada per autista e passeggeri, anche nei sedili posteriori.



I video pubblicati dal ministero sono tre. In quello dove i protagonisti sono ragazzi l’auto è ferma, anche se l’autista e il passeggero anteriore hanno la cintura. In un terzo video, dove ragazzi e ragazze escono insieme (e una di loro ha uno spinello), il problema si ripropone: in entrambi gli scenari i giovani sembrano non avere la cintura.



