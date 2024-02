Mattia Ottaviano, chi era il collaudatore morto sulla Ducati in fiamme dopo il test di frenata: l'incidente choc in pista

Mattia Ottaviano, come è morto il collaudatore vittima di un terribile incidente stradale sulla pista di Nardò in Puglia? L'impatto tra la potente moto Ducati Panigale che guidava e una Porsche Panamera non gli ha lasciato scampo. Mattia Ottaviano, 36 anni, di Tuglie, in Salento, è morto stamattina sulla pista di collaudo della Nardò Technical Center, il centro prove di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Ancora una morte sul lavoro che ha sollevato parecchie polemiche, con i sindacati sul piede di guerra.