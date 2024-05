Incidente a Mantova, morto un ragazzo di 22 anni: travolto in pieno da un camion dopo essere caduto dalla moto

di Redazione web

Tragedia nel mantovano. Un ragazzo di 22 anni è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto sulla provinciale per Roverbella, nel territorio comunale di Marmirolo (Mantova). Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, anche con l’elicottero, ma per il giovane non c’era già più niente da fare.

Ragazzo di 22 anni muore in moto

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il giovane, in sella ad una moto, ha iniziato la manovra di sorpasso di un'auto quando, forse urtandola, ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto a terra. In quel momento, dalla direzione opposta sopraggiungeva un camion che trasportava latte alimentare. Il conducente non è riuscito ad evitare il ragazzo, che è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 18:52

