«Basta fare sesso urlando tutta la notte»: nel condominio compare il cartello contro gli amanti focosi

A Frascati un cartello contro gli amanti focosi: «Basta fare sesso urlando tutta la notte». Il biglietto è apparso all'interno di un condominio facendo subito il giro del web e scatenando tantissimi commenti da quelli seri ai più ironici.

A pubblicare il biglietto di protesta il giornalista locale Fabio Polli che ha reso virale un biglietto appeso all'interno di un condominio di Frascati. «È altamente immorale, nonché forte disturbo alla quiete pubblica, fare sesso urlando alle 4 del mattino per ore intere. Chiedo di evitare per le volte future, grazie!». Come riporta Tiziano Pompili su Il Messaggero, tantissimi i commenti apparsi tra chi parla di "rosicata" e chi di "invidia", nei confronti di questa coppia focosa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA