Serena Grandi condannata per il fallimento del suo ristorante

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stataa due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante aperto a Borgo, 'La locanda di Miranda' nel 2013. La sentenza è arrivata ieri in Tribunale a Rimini, come riportano i quotidiani locali, per bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donna Serena srl, e le irregolarità sui libri contabili.al film premio Oscar 'La grande bellezza' e chiamato come il personaggio da lei interpretato nel classico erotico di Tinto Brass, 'Miranda', il ristorante dopo un anno di gestione aveva chiuso senza pagare i dipendenti. Nel 2015 la dichiarazione di fallimento e la successiva indagine della Procura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha quindi chiesto ed ottenuto la condanna dell'attrice.Nel 2003 fu arrestata risultando coinvolta in un caso di droga. Accusata di detenzione e spaccio di cocaina, fu prosciolta dalla magistratura prima ancora dell'inizio del processo. La Grandi ammise infatti che l'acquisto di stupefacenti in quantità minime era destinato a uso personale e in parte a riunioni di gruppo.