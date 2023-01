La polizia sventa un sequestro di persona a scopo di estorsione: 7 arresti in Puglia

Blitz e sette arresti in Puglia questa mattina: la polizia ha sventato un sequestro di persona a scopo di estorsione e ha arrestato sette persone nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani ed in altri comuni pugliesi. Gli arresti, in carcere e ai domiciliari, sono eseguiti sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse sono di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 07:56

