Scontro tra due bus all'uscita da scuola: morto un 14enne. Il "botto" e le urla in un video su Instagram

Tragedia nel bergamasco, precisamente a Gazzaniga intorno alle 13: due autobus si sono scontrati e un ragazzino di 14 anni è morto in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato trasferito in elisoccorso in gravissime condizioni. I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale le condizioni del giovanissimo studente si sono ulteriormente aggravate finché il suo cuore non ha cessato di battere.

C'ERANO TANTI RAGAZZI Lo scontro è avvenuto tra due autobus di linea, davanti alla stazione di Gazzaniga: sul posto sono intervenute varie ambulanze e due elicotteri del 118. Lo schianto si è verificato all'uscita dalle scuole in una zona particolarmente frequentata e in un momento in cui c'era grande traffico.



Oltre al 14enne morto, altri due studenti sono rimasti feriti: un sedicenne ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasferito al San Gerardo di Monza, mentre un altro studente di 14 anni è stato portato ad Alzano Lombardo ma le sue condizioni non sono gravi.

Al vaglio della Polizia locale e dei carabinieri la dinamica dell'incidente.Su Instagram una giovane studentessa ha filmato, senza volere, quello che è accaduto: in una 'story' sul suo profilo, si vede la ragazza che riprende le amiche, quando qualcuno esclama «è arrivato il pullman per Ardesio». In quel momento si sente lo schianto e le urla dei ragazzi presenti. Solo successivamente si scoprirà dei ragazzi feriti gravemente e del 14enne che è poi morto dopo il ricovero.