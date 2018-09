Un ragazzino di 13 anni ha litigato con la madre gettandosi da un balcone: è la tragedia accaduta oggi a Genova, nel primo pomeriggio, in via Borzoli, sulle alture del capoluogo ligure, nei pressi dei giardini Montecucco. L'adolescente è morto sul colpo: sul posto sono intervenute le volanti e i vigili del fuoco, allertati da alcuni vicini di casa.La madre del giovane è stata a sua volta soccorsa e trasportata in ospedale, in stato di choc, in codice giallo al San Martino di Genova. Il ragazzino è morto dopo essere precipitato nel vuoto da una passerella esterna ad un condominio, al quarto piano: nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe appunto di un gesto volontario, ma la dinamica non è ancora confermata.Secondo quanto scrive, il tredicenne era appena tornato da scuola con alcuni compagni: arrivato a casa, ha iniziato a litigare con la mamma, è corso via uscendo in strada ed è salito sul terrazzo di un condominio di fronte al suo, per poi gettarsi nel vuoto. Sgomento nel quartiere: