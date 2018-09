Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart , vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni,, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava in bicicletta. Lo schianto è avvenuto alle 15.30 circa in frazione Ronchet di sopra, lungo la strada che porta al castello di Quart: Matteo stava scendendo ed è finito contro un'auto che procedeva in direzione opposta.