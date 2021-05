Schianto tra tir, muore un camionista. L'altro si allontana senza prestare soccorso: arrestato

Schianto frontale tra tir, con una vittima, in provincia di Modena. Un camionista è morto nell'incidente, mentre l'altro, ferito lievemente e allontanatosi senza prestare soccorso, è stato raggiunto dalla polizia locale, soccorso e poi arrestato.

La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio a Spilamberto (Modena), lungo la via per Castelnuovo. I due camion si sono schiantati frontalmente e per un camionista di 36 anni, originario di Valsamoggia (Bologna), non c'è stato nulla da fare. L'altro autotrasportatore, un 44enne originario della Campania ma residente in provincia di Modena, si è allontanato a piedi, senza prestare soccorso, e procedendo per almeno due chilometri.

Il camionista, ferito in modo lieve, è stato raggiunto e fermato dalla polizia locale, che lo ha sccorso e portato all'ospedale di Baggiovara. Una volta dimesso, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 22:45

