Sardegna, genitori positivi al covid mandano il figlio a scuola. La rabbia del sindaco: «Alunnni e famiglie in quarantena per colpa di irrispensabili»

I genitori, positivi al covid, mandano il figlio a scuola nonostante sia in attesa del riscontro del tampone. Il gesto irresponsabile fa scoppiare la polemica a Ussana, paese in provincia di Cagliari.

La coppia di Ussana, positiva al covid, non ha atteso l'esito del tampone del figlio e lo ha mandato a scuola. Nonostante l'ombra del contagio, hanno spedito il piccolo a scuola. Così, un'intera classe dell'istituto primario del paese, formata da 18 alunni, e le loro famiglie, sono state messe in quarantena.

Questa mattina la dirigente scolastica, appena scoperto il caso sospetto, ha svolto tutta una serie di verifiche e poi ha avvisato il sindaco Emidio Contini. Per tutti i piccoli e i loro genitori bisognerà attendere l'esito del tampone.

L'ira del primo cittadino di Ussana è tanta: «C’è un sentimento di rabbia in tutto il paese, dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia è impensabile che possano esistere ancora persone irresponsabili. Forse a qualcuno non è chiaro che siamo ancora in guerra contro il virus» ha dichiarato Contini al giornale locale Casteddu Online.

«Mi auguro vivamente che sia il piccolo che gli altri alunni e i rispettivi genitori risultino negativi, in caso contrario sarebbe un grosso problema. La gente si è forse scordata che appena un mese fa abbiamo pianto l’ultima vittima del covid a Ussana?».

Da oggi, quindi, sino all’esito dei tamponi, diciotto bimbi a casa con mamma e papà: “Ho fatto di tutto, a partire da ordinanze ben chiare, per cercare di arginare i contagi. Ma non posso fare molto quando si deve avere a che fare con l’irresponsabilità dei singoli”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 13:22

