Sandro Ruotolo, l'ex senatore a un passo dalla morte: «Ricoverato in codice rosso, sedato e intubato». Cosa è successo

Sandro Ruotolo è stato a un passo dalla morte. L'ex senatore e giornalista, ha raccontato con un post su Facebook le sue ultime due settimane, nelle quali è rimasto sospeso tra la vita e la morte. «Finalmente il peggio è passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo», ha detto.

Cosa è successo

Sandro Ruotolo, 67 anni e senatore uscente, è stato ricoverato per problemi di salute. «Finalmente il peggio è passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese», ha scritto condividendo una sua foto dall'ospedale.

«Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio».

