SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Stanotte verso l'una i Vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti in via Ungheresca sud a San Vendemiano per un incendio auto, dopo che la vettura era uscita autonomamente di strada. Il conducente dell'auto è riuscito a mettersi in salvo da solo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 10:07

