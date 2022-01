Milano, donna muore investita da un treno a Garbagnate

Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un treno a Garbagnate Milanese. L'incidente è avvenuto in via Alessandro Volta poco dopo le 14. Treni in ritardo anche di un'ora sulla linea Milano Cadorna-Saronno.

Milano, operaio di 57 anni morto sul lavoro: è rimasto incastrato nel cestello elevatore

Immediato l'intervento del 118, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto, dove sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri e pm. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando i binari nelle adiacenze della stazione quando un treno l'ha urtata e fatta finire contro un palo dell'alta tensione. L'impatto è risultato fatale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA